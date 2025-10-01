الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ضحايا نصاب تأسيس الشركات: جمع 5 مليون وقالنا محدش ليه عندي حاجة

استمعت نيابة مصر الجديدة إلى أقوال ضحايا عاطل متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى قدرته على تأسيس شركات لهم، وقالوا بان المتهم استولي منهم على أكثر من 5 مليون جنيه. 

وأضاف الضحايا أن المتهم أوهمهم بأن له نفوذ ويوقم بتخليص المصالح بسهولة ويسر دون حاجتهم، ولكن بمقابل مالي كبير فكان يأخذ عن الشركة الواحدة 200 الف جنيه، مشيرين إلى أنه فور تجميعه مبلغا ماليا كبيرا أغلق هاتفه المحمول ومكتبه وأرسل إليهم رسائل عبر وسطاء بأن ينسوه قائلا لهم: "محدش ليه عندي حاجة".

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين المقيمين بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بتضرره من شخص أوهمه بنفوذه وقدرته على تأسيس شركات، وتمكن من الاستيلاء منه على مبالغ مالية بدعوى تنفيذ تلك الوعود، إلا أنه لم يفِ بما تعهد به ورفض رد الأموال.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط المتهم (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة العجوزة بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

