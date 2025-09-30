الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين في مصر الجديدة

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى قدرته على تأسيس شركات لهم، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين المقيمين بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بتضرره من شخص أوهمه بنفوذه وقدرته على تأسيس شركات، وتمكن من الاستيلاء منه على مبالغ مالية بدعوى تنفيذ تلك الوعود، إلا أنه لم يفِ بما تعهد به ورفض رد الأموال.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط المتهم (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة العجوزة بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية
