التحقيقات: ماس كهربائي من الثلاجة وراء حريق شقة بالزيتون

كشفت تحقيقات نيابة الزيتون حول حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون، أن ماسا كهربائيا من الثلاجة وراء اندلاع النيران.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائية للمعاينة والفحص، واستدعاء مالك الشقة لسؤاله حول الواقعة، وهل يشتبه في أحد جنائيا من عدمه.

البداية عندما تمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الأول بمنطقة الزيتون، دون أي إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة الزيتون، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدينة إلى الموقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.