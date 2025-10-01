بعد 3 أيام من الواقعة، تجدد تصاعد الأدخنة من موقع حريق الحميدي ببورسعيد

تجدد تصاعد الأدخنة داخل إحدى عقارات شارع طولون والحميدي بحي العرب بمحافظة بورسعيد، والذي شهد حريق هائل منذ أكثر من 3 أيام، ودون معرفة سبب ذلك.

محافظ بورسعيد يتفقد موقع الحريق، فيتو

حريق للمرة الثانية في شارع طولون ببورسعيد

تلقت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد عبد الله سعادة مدير إدارة الحماية المدنية البلاغ من الأهالي بتصاعد الأدخنة من مرتبة داخل إحدى عقارات شارع طولون والحميدي بحي العرب، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء واحدة، وتم تبريد المرتبة بالقليل من مواد التبريد، ولم تخرج ألسنة لهب، وكذلك لم تتصاعد أدخنة كثيفة.

محافظ بورسعيد يتفقد موقع الحريق

انتقل محافظ بورسعيد لموقع الحريق لمتابعة تجدد تصاعد الدخان، مشيدًا بسرعة تحرك رجال الحماية المدنية.

وأكد على هامش جولته ضرورة استكمال إزالة الإشغالات والتعديات الكائنة بنطاق شارع الحميدي لضمان أمن وسلامة المواطنين، ولمنعها دخول سيارات الإغاثة والإسعاف حال وقوع الكوارث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات.

حريق هائل شارع طولون والحميدي ببورسعيد

يذكر أن شارع طولون والحميدي السبت الماضي حريقًا هائلًا التهم 4 بيوت من الخشب، وتسبب في وفاة سيدة وإصابة آخرين، وسطر خلاله رجال الحماية المدنية نموذجًا مشرفًا بعد تمكنهم من إنقاذ منطقة أول العرب من كارثة، وحماية آلاف المواطنين.

وحصلت "فيتو"، على أسماء ضحايا ومصابي حريق عقار خشبي قديم بمنطقة الحميدي - أحد أشهر المناطق التجارية - نطاق حي العرب في محافظة بورسعيد.

أسماء المصابين والوفيات في حريق بورسعيد

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة الفتاة: نورا محمد الدسوقي 36 عامًا، والمصابين: مختار السيد أحمد عبد الخالق، مصاب باختناق، وفوزية محمد حلمى 66 عامًا، مصابة باختناق، إثر حريق عقار خشبي قديم بمنطقة الحميدي.

