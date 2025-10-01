جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق ممرا متاحا للمتجهين شمالا من جنوب غزة

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه سيغلق شارع الرشيد، آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال.

هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس"، "سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00، التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش".

إخلاء مدينة غزة

وأضاف: "الانتقال جنوبا سيسمح لمن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة. في هذه المرحلة يسمح جيش الدفاع الانتقال جنوبا بشكل حر ودون تفتيش".

