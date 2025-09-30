الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أكسيوس: مصر وقطر وتركيا تدعو حماس لقبول خطة ترامب بشأن غزة

ذكرت شبكة أكسيوس الأمريكية أن كلًا من مصر وقطر وتركيا وجهت دعوات مباشرة إلى حركة حماس من أجل قبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بوقف الحرب في غزة.

 

إنهاء حرب غزة

وبحسب التقرير، فإن هذه الدول الثلاث شددت على أن الخطة تمثل فرصة لإنهاء الحرب وتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعاطيًا مسؤولًا وبنّاءً مع المبادرة الأمريكية.

 

موقف حماس من خطة ترامب بشأن غزة

حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من حركة حماس على تلك الدعوات، حيث تشير المصادر إلى أن الحركة تدرس بنود الخطة بالتشاور مع بقية الفصائل الفلسطينية قبل إعلان موقفها النهائي.

 

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: إن قطر تأمل من جميع الأطراف النظر إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل بناء واستغلال الفرصة لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية ضمن مفاوضات قد لا تخرج بلغة مثالية، لكن يجب البناء على المسار الحالي وجعله فعالًا وناجحًا.

