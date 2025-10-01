رغم دعمها، 4 أسئلة ملحة من ألمانيا على خطة ترامب بشأن غزة

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن استعداد بلاده لدعم تنفيذ خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لكنه رأى في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية نشرت اليوم الأربعاء أن الخطة لا يمكن تنفيذها على الفور.

كيفية حكم غزة

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أشار وزير الخارجية إلى أن هناك العديد من الأسئلة الملحة بشأن كيفية عمل الخطة، بما في ذلك كيفية حكم غزة في المستقبل، وكيفية ضمان الأمن، وكيفية استعادة المساعدات الإنسانية، وكيفية تنظيم إعادة الإعمار.

وقال: "ستظل هذه عملية صعبة".



وتنص خطة ترامب على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة وتولي إدارة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين تحت إشراف هيئة دولية حكم القطاع.

وقال فاديفول إن ألمانيا يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًّا في معالجة المسائل التشغيلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعهدت بالفعل بالمشاركة في إعادة إعمار غزة؛ ما قد يساعد على تحفيز الاتفاق على خطة السلام.

وفي حديثه إلى قناة "زد دي إف" التلفزيونية مساء الثلاثاء، قال فاديفول إن هناك أيضًا ضغطًا كبيرًا من الدول العربية على حركة حماس لقبول الخطة.

وأضاف أنه سيسافر إلى قطر يوم الأحد، مؤكدًا ضرورة "أن نغتنم هذه الفرصة التاريخية الفريدة لإنهاء هذه المعاناة الرهيبة التي يعيشها الناس من جميع الأطراف".

