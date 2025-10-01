الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رغم دعمها، 4 أسئلة ملحة من ألمانيا على خطة ترامب بشأن غزة

وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فيتو

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن استعداد بلاده لدعم تنفيذ خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لكنه رأى في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية نشرت اليوم الأربعاء أن الخطة لا يمكن تنفيذها على الفور.

 

كيفية حكم غزة

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أشار وزير الخارجية إلى أن هناك العديد من الأسئلة الملحة بشأن كيفية عمل الخطة، بما في ذلك كيفية حكم غزة في المستقبل، وكيفية ضمان الأمن، وكيفية استعادة المساعدات الإنسانية، وكيفية تنظيم إعادة الإعمار. 

وقال: "ستظل هذه عملية صعبة".


وتنص خطة ترامب على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة وتولي إدارة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين تحت إشراف هيئة دولية حكم القطاع.

وقال فاديفول إن ألمانيا يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًّا في معالجة المسائل التشغيلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعهدت بالفعل بالمشاركة في إعادة إعمار غزة؛  ما قد يساعد على تحفيز الاتفاق على خطة السلام.

وفي حديثه إلى قناة "زد دي إف" التلفزيونية مساء الثلاثاء، قال فاديفول إن هناك أيضًا ضغطًا كبيرًا من الدول العربية على حركة حماس لقبول الخطة.

وأضاف أنه سيسافر إلى قطر يوم الأحد، مؤكدًا ضرورة "أن نغتنم هذه الفرصة التاريخية الفريدة لإنهاء هذه المعاناة الرهيبة التي يعيشها الناس من جميع الأطراف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خطة السلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة خطة ترامب حكم غزة حركة حماس مجموعة فونكه الاعلامية المساعدات الانسانية إعادة الإعمار

الأكثر قراءة

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

منها أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، تحول في طقس اليوم من الشمال إلى جنوب الصعيد

بهتافات جماهير الرجاء البيضاوي، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة وبيان من "جيل زد" (فيديو)

حريق هائل بعقار سكني في شارع المنشية بفيصل وإخلاء فوري للسكان (فيديو)

سعر السمك اليوم الأربعاء، البلطي بـ 70 جنيها رغم الارتفاع وانخفاض كبير في البوري

تؤذي القلب، أطعمة نتناولها يوميا تتسبب في القاتل الصامت

انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 3 أصناف منها العنب وانخفاض جديد في الجوافة

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads