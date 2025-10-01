الأربعاء 01 أكتوبر 2025
خارج الحدود

20 مسيرة تحلق فوق سفن أسطول الصمود بالقرب من غزة

أسطول الصمود العالمي،
أسطول الصمود العالمي، فيتو

قال أسطول الصمود العالمي، الذي يسعى إلى إيصال مساعدات إلى غزة، إن نحو 20 طائرة مسيرة تحلق فوق سفن الأسطول المتوجه إلى شواطئ قطاع غزة المُدمر.


وأكد الأسطول، الذي يضم حوالي 50 سفينة تحمل أكثر من 500 ناشط مؤيد للفلسطينيين من 40 دولة، أن سفنه دخلت حاليًّا "المنطقة عالية المخاطر، التي تعرضت فيها أساطيل سابقة للهجوم".


من المتوقع وصول أسطول الصمود المؤيد للفلسطينيين إلى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة المقبلة، بعد أن وصلت السفن الأولى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية شمال الإسكندرية في مصر.
 

