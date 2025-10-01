بروفة مبكرة للشتاء، مدينتان تحت تأثير الأمطار الرعدية، تحذير لأهالي الصعيد من الأتربة والرمال، اضطراب بالملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



اضطراب بملاحة خليج السويس والبحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم، وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفترات الليل، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، وذلك على فترة متقطعة.

أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الغربية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة مساء على السواحل الشمالية الغربية قد تكون متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانا في الساعات المتأخرة من الليل على مناطق من سيدي براني والسلوم.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى، بدأت الرابعة فجرا واستمرت حتى الثامنة صباحا.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 33

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39

