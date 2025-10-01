الأربعاء 01 أكتوبر 2025
قصة حب بين أحمد حاتم وتارا عماد في هذا العمل

تارا عماد، فيتو
تعاقد النجمان أحمد حاتم وتارا عماد على تقديم عمل سينمائي جديد يحمل اسم شغل عيال، ومن المقرر أن يحمل العمل في أحداثه قصة حب جديدة بين البطلين.

وفيلم شغل عيال من تأليف أمين جمال، ومن إخراج يحيى إسماعيل، ومن إنتاج مصطفى العوضي، ولم يتم تحديد موعد التصوير حتى الآن.
 

وكانت قد أعربت الفنانة تارا عماد عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسلها الأخير Just You، مشيرة إلى أنها توقعت نجاح العمل منذ قراءة السيناريو.

وقالت في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، إنها واجهت صعوبات كثيرة خلال تصوير أحداث العمل، مشيرة إلى أنها دخلت في نوبة بكاء بسبب بعض مشاهد العمل، لأنها رأت أن الشخصية عبارة عن لحم ودم.
 

وظهرت الفنانة تارا عماد بملامح سيدة عجوز في آخر حلقات حكاية Just You حيث فاجأت الجمهور بإطلالة مختلفة تمامًا ضمن أحداث العمل الذي شهد تطورات درامية غير متوقعة. 

 

حيث جاءت الحلقة الأخيرة محملة بالمفاجآت والصدمات الدرامية، بعدما انكشف أن سارة (تارا عماد) تعاني من الذهان، وأن كثيرًا من الأحداث التي عاشها المشاهدون لم تكن إلا انعكاسًا لهلاوسها وأوهامها وأنها في الحقيقة سيدة عجوز.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يتصدر التريند

وحقق مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" نجاحًا كبيرا مع عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "Just You"، حيث تصدرت الحكاية قائمة تريند منصة X (تويتر سابقًا) في مصر بالمركز الأول، بينما حصدت المرتبة الثالثة عالميًا ضمن الأكثر تداولًا، وسط تفاعل واسع من الجمهور في مختلف الدول العربية.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء تارا عماد التي اعتبرها كثيرون "نقطة تحول" في مسيرتها الفنية، حيث قدمت شخصية مركبة بعمق نفسي لافت، إلى جانب فريق العمل الذي أبدع في رسم الحبكة حتى لحظة الختام.

أحداث حكاية just you الحلقة الأخيرة

ودارت أحداث حكاية just you الحلقة الأخيرة، ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حول والدة سارة التي تتواصل معها وتؤكد لها مقتل صديق والدها، فتأتي سارة مسرعة وتطلب من والدتها أن تظل في المستشفى لكي تضمن سلامتها لكن الأم ترفض وتؤكد لها أنها ستظل إلى جوارها وتعود الاثنتين مع بعضهما البعض إلى المنزل.

وفجأة يصل سارة رسالة بالفيديو تفيد بأن نهى في خطر ثم تصلها رسالة مرة أخرى  “فلوس”، تخرج سارة مسرعة بعد أن تحبس والدتها ومعها شنطة بها مال وتذهب مسرعة إلى مكان مجهول بعد أن تخبر سليم ان يلحقها ومعه الشرطة، وهناك تجد نهى ملقاة على الأرض وتحاول مساعدتها وفي هذه اللحظة يظهر عامر وسليم ويتم الكشف أن سليم قد خطط لكل شيء انتقامًا من سارة التي رفضته مرارا وتكرارا.

ويتم الكشف أن نهى مدمنة وهي التي كانت تدل سليم على كل المعلومات الخاصة بسارة وعامر كان يساعدهم في أمر الرسائل وكان السبب فيما حدث لسارة في الأسانسير.

 

تفاصيل حكاية Just You

حكاية Just You من بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبدالمنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

 

تفاصيل حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري (K Media).

