السيطرة على حريق شب في كابينة كهرباء بشبرا الخيمة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق في كابينة كهرباء بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في كابينة كهرباء بأحد شوارع منطقة أم بيومي، حيث انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.



وبمجرد وصول القوات، جرى فرض طوق أمني حول المنطقة المحيطة بالكابينة وقطع التيار الكهربائي احترازيًا لمنع امتداد النيران أو وقوع أي كوارث، ثم بدأت فرق الإطفاء في التعامل مع الحريق باستخدام المعدات المجهزة لذلك، حتى تم إخماد النيران بالكامل والسيطرة على الموقف في وقت قياسي.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية مؤثرة، فيما تم استدعاء فنيين من شركة الكهرباء لإجراء الفحص الفني للكابينة وتحديد أسباب الحريق والتأكد من سلامة التوصيلات قبل إعادة التيار الكهربائي للمنطقة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لضمان عدم تكرار الحادث.

يأتي ذلك في إطار استعدادات أجهزة الحماية المدنية للتعامل السريع مع أي طارئ، وتأكيدها على أهمية التزام المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي حرائق أو أعطال كهربائية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

