لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

سجلت أسعار الطماطم اليوم الجمعة؛ انخفاضًا في الأسواق، سواء سوق العبور لجملة الخضراوات، أو أسواق التجزئة، وهو الانخفاض الأول الذي تسجله الطماطم عقب موجة من الارتفاعات استمرت لأسبوع متواصل.

سلسلة من ارتفاعات الطماطم خلال الشهر الجاري

كانت قد بدأت أسعار الطماطم سلسلة من الارتفاعات مع نهاية شهر أغسطس الماضي، مسجلة ارتفاعًا جديدًا تخطت به حاليًا ما لا يقل عن 3 أضعاف سعرها في الشهر الماضي، إذ كانت الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات في سوق التجزئة خلال أغسطس الماضي، أما الآن فيتراوح سعرها بين 15 و30 جنيهًا باختلاف المناطق.

أسعار الطماطم اليوم الجمعة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، إضافة إلى أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة، وسعرها في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

6.8 % انخفاضًا في سعر الطماطم

في أسواق التجزئة، انخفضت أسعار الطماطم نحو جنيه في الكيلو، أي بنسبة 6.8% مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

انخفاض أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 18.3 جنيه.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

وعن أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وفقًا للبوابة الحكومية، فهي كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 15.5 جنيه.

انخفاض أسعار كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور

أما سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فانخفضت أسعار كيلو الطماطم اليوم بنحو جنيه، لتتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 13.5 جنيه إلى 23 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 45 إلى 65 جنيهًا.

