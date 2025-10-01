تشريح جثث عصابة سيد البحيري والتحقيق مع المقبوض عليهم من أعضاء بؤرة جزيرة الضهرية

قررت نيابة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار محمد الشريف رئيس النيابة، تشريح جثث 7 أشخاص من أعضاء البؤرة الإجرامية لعصابة “سيد البحيري” للاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة الضهرية، التابعة لدائرة مركز شرطة ايتاى البارود، التي تم تصفيتها من ضمنهم زعيم العصابة من قبل قوات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بمشاركة، قطاع الأمن المركزي، والأمن العام والأمن الوطني خلال مداهمة تلك البؤرة.

ضبط 60 كيلو حشيش و2 كيلو هيروين خام

كما قررت النيابة العامة تشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين المضبوطين، وكذلك فحص الأحراز التى تم ضبطها بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي خلال المداهمة لتلك البؤرة الإجرامية الكبيرة حيث تم ضبط 60 كيلو حشيش، وضبط 2 كيلو هيروين خام، وضبط 16 قطعة سلاح متنوع آلي وخرطوش، عبارة عن 4 بندقية آلية "مطموسة الأرقام" بالإضافة إلى 5 بنادق خرطوش ماركة العقرب، و2 طبنجة عيار 9 مل، و5 فرد خرطوش محلي الصنع، عدد 40 طلقة آلية، و39 طلقة خرطوش 30 طلقة 9 مل، 10 خزن آلية، سيارة ربع نقل بالإضافة إلى سيارة نقل چامبو بالإضافة إلى تروسيكل بدون لوحات ملك زعيم التشكيل، 2 قارب صيد لترويج ونقل المواد المخدرة عبر النيل، مبلغ مالي يقدر ٢٥ ألف جنيه، ٤ هواتف محمولة.

سقوط زعيم العصابة" سيدي البحيري" مقتولًا و٦ من معاونيه

شهد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إسدال الستار على أحد كبار تجار المخدرات بسقوط زعيم العصابة "سيد البحيري" مقتولًا و٦ من معاونيه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، والقبض علي ٥ آخرين من أفراد العصابة في حملة أمنية مكبرة بمحافظة البحيرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء أحمد السكران، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من تصفية إحدى أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة فى تجارة المواد المخدرة بمحافظات وجه بحري، بعد متابعة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، نشاط إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، والتى تتخذ من علانية الاتجار فى المواد المخدرة منهجا لها، والكائنة بمنطقة الضهرية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، حيث استغلت العناصر الإجرامية المكونة لتلك البؤرة والمتاخمة لمحافظات البحيرة، والغربية، والتى يفصلها مجرى نهر النيل، ويستخدمونه سبيلا لهم للهروب باستخدام مراكب نيلية، حتى يكونوا بمنأى عن الملاحقات الأمنية.

بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية

وعقب استهداف المتهمين وعقب رصد تحركاتهم وتتبعهم وبمشاركة قطاع الأمن المركزى، تم الانقضاء عليهم بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرع زعيم تلك البؤرة "السيد البحيري" و6 مجرمين آخرين، وتمكنت الحملة من ضبط 5 عناصر آخرين، كما تمكنت الحملة من ضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة الآلية، وعدد كبير من الطلقات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المواد المخدرة جار فحصها، وعدد من المراكب النيلة، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري فحصها من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

