التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بعين شمس

صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة شخص من ذوي الهمم، لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط شخص من الطابق الرابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الشخص في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

