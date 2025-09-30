الأربعاء 01 أكتوبر 2025
إعلام أمريكي: الإغلاق الحكومي قد يؤدي لتسريح 750 ألف موظف يوميًا

حذّرت وسائل إعلام فى الولايات المتحدة، من أن الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل قد يترتب عليه تسريح نحو 750 ألف موظف فيدرالي بشكل مؤقت، ما سيُلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية تقدّر بـ400 مليون دولار يوميًا.

شلل مالي في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي

تأتي هذه التوقعات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تشهد "شللًا ماليًا على الأرجح" بسبب استمرار الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الموازنة.

تحذير ترامب من خطر الإغلاق الحكومي 

وحذّر ترامب من أن الإغلاق قد يؤدي إلى "أشياء لا رجعة فيها"، ملقيًا باللوم على الحزب الديمقراطي لرفضه التوصل إلى اتفاقات حاسمة، في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية ضغوطًا اقتصادية متزايدة.

وفي سياق آخر، أكد ترامب أن تسعير الأدوية سيكون من أبرز الملفات المؤثرة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، مشيرًا إلى أن إدارته تعمل على خفض الأسعار عبر اتفاقات مباشرة مع الشركات الكبرى.

