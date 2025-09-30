الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: الولايات المتحدة تشهد شللا ماليا الفترة المقبلة لهذا السبب

ترامب، فيتو
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح شللًا ماليًا" خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الموازنة الفيدرالية".

 

ترامب يحذر من الإغلاق الحكومي بسبب الديمقراطيين

وأضاف أن الإغلاق الحكومي المحتمل قد يؤدي إلى "أشياء لا رجعة فيها"، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين يتحملون مسؤولية هذا التعطيل بسبب رفضهم التوصل إلى اتفاقات حاسمة.

 

قضية تسعير الأدوية

وفي سياق متصل، أكد ترامب أن تسعير الأدوية سيكون من أبرز الملفات المؤثرة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وأوضح الرئيس الأمريكي، أن إدارته تعمل على خفض أسعار الأدوية عبر اتفاقات مباشرة مع الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل ملموس على حياة الناخبين، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأمريكية.

ترامب الولايات المتحدة الرئيس الأمريكى الجمهوريين الديمقراطيين الموازنة الفيدرالية الأمريكية اسعار الادوية

