ترامب: الولايات المتحدة تشهد شللا ماليا الفترة المقبلة لهذا السبب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح شللًا ماليًا" خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الموازنة الفيدرالية".

ترامب يحذر من الإغلاق الحكومي بسبب الديمقراطيين

وأضاف أن الإغلاق الحكومي المحتمل قد يؤدي إلى "أشياء لا رجعة فيها"، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين يتحملون مسؤولية هذا التعطيل بسبب رفضهم التوصل إلى اتفاقات حاسمة.

قضية تسعير الأدوية

وفي سياق متصل، أكد ترامب أن تسعير الأدوية سيكون من أبرز الملفات المؤثرة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن إدارته تعمل على خفض أسعار الأدوية عبر اتفاقات مباشرة مع الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل ملموس على حياة الناخبين، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.