الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عودة نارية تجهّز في الكواليس، محمد منير يحضر لأغنية جديدة من كلمات حدوتة

منير
منير

 في مفاجأة فنية من العيار الثقيل، يستعد الفنان الكبير محمد منير لطرح أغنية جديدة يسجّلها حاليًا، في خطوة مرتقبة تعيد "الكينج" إلى الواجهة بقوة بعد فترة من الغياب النسبي عن المشهد الغنائي.

وعلمت فيتو أن كلمات الأغنية تحمل توقيع الشاعر الشاب مصطفى حدوتة، في أول تعاون يجمعه بـ"الكينج"، في تركيبة غنائية ينتظر أن تجمع بين روح منير الأصيلة والطابع الشعبي المعاصر الذي يتميز به حدوتة.

الأغنية لا تزال قيد التسجيل حاليًا، ويجري التحضير لها بسرية تامة، وسط تكتم شديد حول تفاصيل اللحن والتوزيع، ما يزيد من حالة التشويق لدى جمهور منير التي اشتعلت بها مواقع التواصل فور تسريب خبر التحضير للعمل الجديد.

ويُعد هذا التعاون بمثابة خطوة مفاجئة وغير تقليدية في مسيرة منير، المعروف باختياراته الدقيقة، ما يفتح باب التوقعات أمام الجمهور حول شكل الأغنية القادمة، هل ستكون نقلة نوعية، أم عودة إلى الجذور بروح جديدة؟

حتى الآن، لم يُعلن الكينج عن موعد رسمي لطرح الأغنية، لكن المؤشرات تؤكد أن العمل سيكون جاهزًا خلال الفترة القليلة المقبلة، وقد يشكّل واحدة من أقوى عودات الموسم الغنائي الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاصيل الشاعر الشاب مصطفى حدوتة الشاب مصطفي عودة إلى الجذور

مواد متعلقة

محمد منير يشاهد فيلم ضي من داخل السينما (صور)

أسيل عمران: مشاركة محمد منير في فيلم "ضي" شرف وإضافة كبيرة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفيات ومصابون في "زفتين فرح" بمحافظتين، بدرية طلبة تثير أزمة وفاء عامر، تحرك عاجل من الجيش الليبي بشأن مقتل مصري

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

ارتفاع بالقاهرة واستقرار بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، قفزة جديدة في 5 أصناف أكبرها البوري وأقلها البلطي

أسعار الخضار اليوم، الليمون والبصل يواصلان الانخفاض وارتفاع الفلفل والباذنجان

صلاح يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

تحرم المولود من البكتيريا الحميدة، الصحة تحذر من خطورة مضاعفات الولادة القيصرية على الأم والجنين

اليوم، الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads