عودة نارية تجهّز في الكواليس، محمد منير يحضر لأغنية جديدة من كلمات حدوتة

في مفاجأة فنية من العيار الثقيل، يستعد الفنان الكبير محمد منير لطرح أغنية جديدة يسجّلها حاليًا، في خطوة مرتقبة تعيد "الكينج" إلى الواجهة بقوة بعد فترة من الغياب النسبي عن المشهد الغنائي.

وعلمت فيتو أن كلمات الأغنية تحمل توقيع الشاعر الشاب مصطفى حدوتة، في أول تعاون يجمعه بـ"الكينج"، في تركيبة غنائية ينتظر أن تجمع بين روح منير الأصيلة والطابع الشعبي المعاصر الذي يتميز به حدوتة.

الأغنية لا تزال قيد التسجيل حاليًا، ويجري التحضير لها بسرية تامة، وسط تكتم شديد حول تفاصيل اللحن والتوزيع، ما يزيد من حالة التشويق لدى جمهور منير التي اشتعلت بها مواقع التواصل فور تسريب خبر التحضير للعمل الجديد.

ويُعد هذا التعاون بمثابة خطوة مفاجئة وغير تقليدية في مسيرة منير، المعروف باختياراته الدقيقة، ما يفتح باب التوقعات أمام الجمهور حول شكل الأغنية القادمة، هل ستكون نقلة نوعية، أم عودة إلى الجذور بروح جديدة؟

حتى الآن، لم يُعلن الكينج عن موعد رسمي لطرح الأغنية، لكن المؤشرات تؤكد أن العمل سيكون جاهزًا خلال الفترة القليلة المقبلة، وقد يشكّل واحدة من أقوى عودات الموسم الغنائي الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.