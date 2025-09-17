الأربعاء 17 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

تزامنا مع ذكرى رحيله، أعمال منير مراد فى حفل خاص بالمسرح الكبير

منير مراد.فيتو
منير مراد.فيتو

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى إحياءً لذكرى رحيل الفنان منير مراد وذلك فى التاسعة مساء الجمعة 19 سبتمبر على المسرح الكبير ويأتى ضمن فعاليات الثقافة المصرية الهادفة لصون التراث الفنى.

 

أعمال منير مراد 

يتضمن البرنامج مختارات من ألحان منير مراد منها كعب الغزال، ياطبيب القلب، رحالة، إبعد يا حب، شغلونى عيونك، يامصر قومى وإنهضى، شوفت بعينى، غلاب الهوى، على عش الحب، أنا وحبيبى، ميدلى منير مراد بالإضافة إلى موسيقى روائع منير مراد إعداد قائد الحفل محمد الموجى، إلى جانب كوكبة من أعمال كبار المؤلفين منها حبيبى لعبته - الدنيا ريشه فى هوا لـ محمد عبد الوهاب، ياحلاوة الدنيا لـ زكريا أحمد، قلبى القاسى لـ سعد عبد الوهاب، الشوق لـ محمد فوزى.. آداء أحمد محسن، أحمد صبرى، محمد الطوخى، حنان الخولى، حنان عصام، نهى حافظ وتحفيظ الفنان عاطف عبد الحميد  .

يذكر أن منير مراد فنان متعدد المواهب والتى تنوعت بين التمثيل والغناء والتلحين، حملت الحانه وأعماله السينمائية الطابع الاستعراضي الراقص، ولد فى يناير 1922 وهو إبن الملحن زكى مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد، بدأ مشواره الفنى كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلمًا خلال أربعينيات القرن الماضى، كانت بدايته الحقيقية بأغنية واحد..اتنين للفنانة شادية والتي لاقت قبولًا واسعًا فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام، وضع أشهر الحان الاستعراضات كما قدم وشارك فى عدد من الافلام السينمائية وتوفى فى أكتوبر عام 1981.

