الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد منير: الجمهور سند حقيقي

محمد منير، فيتو
محمد منير، فيتو

حرص الكينج محمد منير على أن يطمئن الجمهور على حالته الصحية، مؤكدا أنه بصحة جيدة بالوقت الحالي.

 

الكينج محمد منير

وأكد منير في تصريحات له لإحدى المنصات: "أنه يتابع دعم الجمهور له بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا في حديثه أن الجمهور هو السند الحقيقي لأي فنان.

ومن ناحية أخري، أعرب مطرب الراب ويجز عن حبه وتقديره للفنان الكبير محمد منير، مؤكدًا أنه مصدر إلهام له حيث ترك الكينج بصمة كبيرة في حياته.

وكتب مغني الراب ويجز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" رسالة شكر للكينج، فقال: “شكرًا كلمة قليلة جدًا على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا، أنت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج، مصر كلها بتعشقك وأنت في قلوب كل الناس ليك مكانة خاصة”.

وتابع ويجز: "ولو بديت كلام عنك عمري ما هخلص ومش هوفيك حقك، صدق من قال عليك ملك".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد منير الكينج محمد منير الحالة الصحية محمد منير

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

ضباط إسرائيليون: نخشى من انقلاب مليشيات أبو شباب في غزة وفقدان السيطرة الميدانية

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب

هل ارتداء النقاب رغم معارضة الأهل عقوق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads