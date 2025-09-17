محمد منير: الجمهور سند حقيقي

حرص الكينج محمد منير على أن يطمئن الجمهور على حالته الصحية، مؤكدا أنه بصحة جيدة بالوقت الحالي.

الكينج محمد منير

وأكد منير في تصريحات له لإحدى المنصات: "أنه يتابع دعم الجمهور له بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا في حديثه أن الجمهور هو السند الحقيقي لأي فنان.

ومن ناحية أخري، أعرب مطرب الراب ويجز عن حبه وتقديره للفنان الكبير محمد منير، مؤكدًا أنه مصدر إلهام له حيث ترك الكينج بصمة كبيرة في حياته.

وكتب مغني الراب ويجز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" رسالة شكر للكينج، فقال: “شكرًا كلمة قليلة جدًا على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا، أنت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج، مصر كلها بتعشقك وأنت في قلوب كل الناس ليك مكانة خاصة”.

وتابع ويجز: "ولو بديت كلام عنك عمري ما هخلص ومش هوفيك حقك، صدق من قال عليك ملك".

