وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعدما تعرضت تلميذة لوصلة تعذيب على يد معلمتها أثناء تلقيها درسا خصوصيا بمركز ديرب نجم، مما أدى إلى إصابتها بآثار ضرب واضحة على وجهها وجسدها، وحررت والدة الطفلة محضرا بقسم الشرطة بالواقعة وجرى ضبط المتهمة والتحفظ عليها.

وصلة تعذيب من معلمة لتلميذة في ديرب نجم

تلقت الأجهزة الامنية إخطارا بورود بلاغ من والدة تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات بقيام معلمة بالاعتداء على ابنتها التلميذة بالصف الثاني الابتدائي بالضرب باستخدام عصا بسبب بكائها المتكرر أثناء درس خصوصي بمركز ديرب نجم ونتج عن الواقعة اصابة ابنتها بآثار ضرب واضحة على وجهها وجسدها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تعليق مديرية التعليم على الواقعة

من جانبه، كشف مصدر موثوق به بمديرية التربية والتعليم بالشرقية لـ فيتو تفاصيل الواقعة قائلا: “جرى رصد الساعات الماضية منشورات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن التعدى على تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بإحدى مدارس ديب نجم”.

وأضاف المصدر: “تم التواصل مع إدارة ديرب نجم التعليمية بشأن الواقعة حيث أكدوا أن الواقعة حدثت داخل أحد سناتر الدروس الخصوصية وليس لها علاقة بأي مدرسة، ووالدة الطفلة حررت محضرا بقسم الشرطة بالواقعة وما زالت التحقيقات مستمرة”.

خلال زيارته المفاجئة للشرقية، وزير التعليم يلتقط صورًا تذكارية مع المعلمين

في سياق آخر، واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته في المحافظات بزيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة الشرقية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وتفقد وزير التربية والتعليم منذ قليل عددا من مدارس إدارة مشتول السوق التعليمية منها مدرسة رشدي حميد التجريبية للغات ومدرسة بدر للتعليم الأساسي ومدرسة صلاح الدين الثانوية للاطمئنان على سير العملية التعليمية حيث أثنى على نسبة الحضور العالية ثم التقط عبد اللطيف عددا من الصور التذكارية مع المعلمين بالمدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق بأهمية تكثيف الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، ومحاسبة المتغيبين عن المدارس خاصة طلاب الشهادات العامة، تزامنا مع عودة الدراسة لطبيعتها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

7 قرارات عاجلة من وزير التعليم لمحاربة الدروس الخصوصية

-اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين عن المدرسة وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقًا للجدول المدرسي

-اتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاه من يمارسون المهنة دون وجه حق

-اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلمين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة

-حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.

-تطوير المناهج لتحقيق التميز التعليمي والتأكيد على الابتكار ومواكبة التطور المستمر في عملية التعليم عالميا

-تفعيل مجموعات التقوية في المدارس والبدء في تنفيذها قبل بداية العام الدراسى، على أن يحصل المعلم على أجر مجزى فوري

- توفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب

تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية

وشدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية فى إطار التصدى للظاهرة وإعادة الانضباط المدرسي.

وقال محافظ الإقليم خلال جولة تفقدية لعدد من المدارس بنطاق المحافظة للوقوف على جاهزيتها قبل انطلاق العام الدراسى “أحذر أولياء الأمور من السناتر ويجب التصدى بكل حزم لهذه الظاهرة”.

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