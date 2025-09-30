الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش قانون العمل الجديد وتوصياته

عقدت لجنة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية،برئاسة أشرف چويا اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، بحضور نخبة من قيادات قطاع الملابس الجاهزة وعدد من ممثلي المجتمع التجاري، وذلك لمناقشة قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

ياتى في إطار دور الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل في دعم المجتمع التجاري ومواجهة التحديات التي تواجه أعضائها،

شهد الاجتماع حضور المستشار أيمن الفولي ضيف اللجنة، وأحمد فوزي رئيس اللجنة العامة للملابس الجاهزة بالقاهرة، ومصطفى الشيخ رئيس لجنة مطاحن البن، وبلبل هاشم رئيس لجنة الخضر والفاكهة، والدكتور جابر عثمان رئيس لجنة الرحلات، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وتضمن الاجتماع استعراض الجوانب القانونية المتعلقة بالقضايا العمالية، وسبل إنهاء العقود بالشكل الأمثل، إضافة إلى مناقشة أهمية مراعاة عدة اعتبارات في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، من بينها الواقع العملي لأصحاب الأعمال، وتوصيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات منظمات حقوق الإنسان.

وأكد المستشار أيمن الفولي أن القانون الحالي يعد خطوة متقدمة وأفضل من القانون السابق، مشيرًا إلى أنه يعكس توجهًا لإيجاد صياغة أكثر توازنًا بين مختلف الأطراف.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لتعزيز الحوار بين أصحاب الأعمال والجهات المختصة، والعمل على طرح حلول عملية للتشريعات الجديدة بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في خدمة المجتمع التجاري بوجه عام.

