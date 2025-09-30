حملات تموينية مكبرة ببرج العرب في الإسكندرية

قاد المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملات تموينية موسعة لضبط الأسواق والأسعار ببرج العرب غرب المحافظة، يرافقه محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب، والسيد عبد الله رئيس الرقابة ومحمد سعد مفتش الادارة.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ولتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

أسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز السياحية بحيازته تجميع ١٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم إستخراج زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بداخل أجولة بيضاء لتضليل الجهات الرقابية بغرض التربح غير المشروع.

وضبط محل لبيع المخللات لحيازته وعرضه للبيع مخلل أنواع مختلفة مجهول المصدر بداخل براميل بلاستيك وعليه علامات فساد ظاهرة وعفن وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط والتحفظ على ٨ براميل زنة البرميل الواحد ٨٠ كجم بإجمالي ٦٤٠ كجم، وتحرير محضري إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير محضر توقف مخبز بلدي بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

