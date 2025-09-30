البنك الزراعي المصري يحتفل بحصوله على شهادة الأيزو ISO-9001

في أمسية رائعة تغمرها مشاعر الفخر والسعادة، احتفل البنك الزراعي المصري بتحقيق إنجازين في ليلة واحدة، الإنجاز الأول بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1))، والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، كما احتفل البنك بحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيدًا على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أدائها المهني.

شهد الحفل، الأستاذ هاني سيف النصر، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي، وسامي عبد الصادق، وغادة مصطفى نائبي الرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء المجموعات والقطاعات.

وخلال الحفل قام مدحت عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لشركة Accent، بتسليم شهادة الأيزو ISO-9001 للمجموعة القانونية، كما قام المهندس عبد الله حسن مدير إدارة الحوكمة والأمن السيبراني لشركة IGRC Square بتسليم شهادة (PCI-DSS)، لقطاع المشروعات.

كما قام أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بتكريم عدد من الموظفين، ومنحهم شهادات التميز، تقديرًا لهم على جهودهم في تحقيق تلك الإنجازات.

وتُمثل شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)، اعترافًا دوليًا من قبل كبرى المؤسسات المالية العالمية مثل فيزا وماستركارد وغيرها، بقدرة البنك الزراعي المصري على تقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة، وتلبية احتياجات العملاء المصرفية وفق أعلى مستويات الجودة ومعايير الأمان، مما يقلل من مخاطر الاختراقات والاحتيال والسرقات الإلكترونية، كما أنها تمثل أداة استراتيجية تُعزز من مكانة البنك في القطاع المصرفي، تماشيًا مع متطلبات البنك المركزي المصري، للتوافق مع معايير الأمن السيبراني.



كما تُعتبر شهادة الأيزو ISO-9001 التي حصلت عليها المجموعة القانونية، من أهم شهادات الجودة على المستوى الدولي، نظرًا لأنها تضع إطارًا معتمدًا لإدارة العمل داخل مجموعة الشئون القانونية، بما يضمن التزامها بالدقة والشفافية في جميع الإجراءات القانونية، كما تساعد على تقييم المخاطر القانونية المحتملة من خلال وجود سياسات وإجراءات موثقة ونظام متابعة مستمر.

وخلال كلمته في الحفل، أعرب الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن سعادته بتتويج البنك لاستحقاقه نيل شهادة ISO-9001، والتي تؤكد التزام المجموعة القانونية بالمعايير الدولية للجودة، كما أن شهادة (PCI-DSS) والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وتأمين البيانات السرية الخاصة بالعملاء، ما يُعزز ثقة عملاء البنك الزراعي المصري في خدماته، خاصة مع توجه البنك نحو التوسع في إصدار وتقديم الخدمات الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وامتلاك البنك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM، ونقاط البيع POS التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

ووجه أبو السعود، الشكر والتهنئة لفرق العمل التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، داعيًا إلى مواصلة الاجتهاد والعمل بروح الفريق وتحقيق التكامل والتناغم بين كافة القطاعات، والسعي لتقديم أفضل الخدمات للعملاء بما يلبي تطلعاتنا، ورغبة عملائنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.