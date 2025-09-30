الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
دين ودنيا

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ محمد كمال،
رد  الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من هبة من محافظة دمياط، قالت فيه: "عند حضورنا الخطوبات أو كتب الكتاب، يتم توزيع شيكولاتة ملصقة بكروت مكتوب عليها آيات قرآنية، ومع تراكم هذه الكروت لا أعرف كيف أتعامل معها، فهل إذا رميتها أكون قد ارتكبت إثمًا؟".

وقال  خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إنه لا يجوز إلقاء هذه الأوراق في القمامة أو الأماكن المخصصة للمخلفات، ما دامت تحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، حفاظًا على قدسيتها.

وبيّن أن أمام السيدة طريقين للتصرف فيها: إما فرم الأوراق باستخدام فرامة الورق، أو حرقها بشكل لائق، مؤكدًا أن ذلك جائز شرعًا ولا إثم فيه.

 

وأضاف أن من الأفضل لمن يقومون بتوزيع هذه الكروت في المناسبات أن يتجنبوا كتابة الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية عليها، حتى لا تتعرض للإهانة أو الامتهان عند التخلص منها.


وأشار إلى أن شكر نعمة الله يمكن أن يكون باللسان والدعاء والذكر، دون الحاجة لكتابة النصوص الشرعية على أوراق قد توطأ بالأقدام أو تُلقى في القمامة.
 

