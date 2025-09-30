ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من هبة من محافظة دمياط، قالت فيه: "عند حضورنا الخطوبات أو كتب الكتاب، يتم توزيع شيكولاتة ملصقة بكروت مكتوب عليها آيات قرآنية، ومع تراكم هذه الكروت لا أعرف كيف أتعامل معها، فهل إذا رميتها أكون قد ارتكبت إثمًا؟".

وقال خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إنه لا يجوز إلقاء هذه الأوراق في القمامة أو الأماكن المخصصة للمخلفات، ما دامت تحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، حفاظًا على قدسيتها.

وبيّن أن أمام السيدة طريقين للتصرف فيها: إما فرم الأوراق باستخدام فرامة الورق، أو حرقها بشكل لائق، مؤكدًا أن ذلك جائز شرعًا ولا إثم فيه.

وأضاف أن من الأفضل لمن يقومون بتوزيع هذه الكروت في المناسبات أن يتجنبوا كتابة الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية عليها، حتى لا تتعرض للإهانة أو الامتهان عند التخلص منها.



وأشار إلى أن شكر نعمة الله يمكن أن يكون باللسان والدعاء والذكر، دون الحاجة لكتابة النصوص الشرعية على أوراق قد توطأ بالأقدام أو تُلقى في القمامة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.