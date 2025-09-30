رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: لم نتخل عن طلاب منح وكالة التنمية ونسعى لإيجاد بدائل

قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة تأثرت بشكل كبير بوقف تمويل منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نظرا لأنها كانت تقدم عدد كبير من المنح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة، ان الالتزامات المادية التي كانت تقدمها الوكالة للمنح بالجامعة كانت كبيرة وللأسف خسرناها.

واوضح انه كان هناك نوعين من الطلاب في منح الوكالة الأمريكية للتنمية، منهم من بدأ معنا الدراسة من خلال المنحة بالفعل وهؤلاء لم نتخلى عنهم بعد وقف المنح وتكفلنا بتمويل دراستهم بحيث لايضطر طالب لترك الجامعة.

وقال " إن النوع الثاني، هم طلاب كانوا على وشك ان يتم قبولهم لكن هؤلاء لم نتمكن من قبولهم لأن ميزانيتنا محدودة".

ولفت دلال إلى أن الجامعة تعاونت مع الجامعات المصرية لقبولهم، كما عرضت عليهم التقدم للمنح الدراسية الأساسية الموجودة بالجامعة.

واوضح ان قبول الطلاب الجدد كان مبنيا على التمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، لكن هذا التمويل لم يعد متاح، لافتا إلى سعي الجامعة الآن للبحث عن وسائل تمويل أخرى.

وكشف دلال عن إطلاق الجامعة مبادرة لبرامج المستقبل تعمل على اعادة تقييم للبرامج الدراسية حتى تواكب الجديد في التعليم العالي في كل العالم، ولكي نتأكد من أن برامجنا تقدم خدمة فعلية للمجتمع وبأننا نساهم بشكل فعال في خدمة المجتمع وحاجات الطلاب.



