رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: ننفق حوالي 25% من ميزانيتنا على المنح الدراسية

رئيس الجامعة الأمريكية
رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال المؤتمر الصحفي، فيتو

كشف الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن زيادة في حجم المنح الدراسية المقدمة لطلاب.

وقال خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر الجامعة بالقاهرة الجديدة: إن الجامعة استقبلت هذا العام ١٢٥٠ طالبا في مرحلة البكالوريوس، من أكثر من ٢١ دولة ومن مختلف المحافظات المصرية، كما ضمت دفعة هذا العام أوائل مصر في الشهادات الثانوية المختلفة.

وأكد أن الجامعة قدمت في برنامج منح التميز ٣٦٠ منحة دراسية استفاد منها ٢٥٦ طالبا، مشيرا إلى أنها لا تمثل دعما للطلاب فقط، وإنما هي تمثل استثمارا في مستقبل مصر، كما أن الجامعة استقبلت عدد من الأساتذة الجدد في ١٦ تخصص من جامعات مرموقة في العالم.  

وأشار دلال إلى أن الجامعة تنفق حوالي ٢٥% من ميزانيتها على المنح، موضحا ان منظومة المنح يوجد بها منح عادية مبنية على الإنجاز الأكاديمي، موضحا أن الجامعة حاولت مضاعفة منظومة المنح خلال أزمة ارتفاع سعر العملة.

ولفت إلى أن هذا لن يحدث بشكل مستمر، قائلا: "مازلنا بانتظار تأقلم الوضع الاقتصادي، لكن هناك منحا مستمرة طالما حافظ الطالب على تقديره الجامعي، ونلتزم بألا يترك الطالب الجامعة لعدم قدرته على دفع المصروفات".

وأكد الدكتور أحمد دلال أن الجامعة لديها ١٢٠٠ طالب يحصلون على منح دراسية كاملة، وهذه ميزانية ضخمة تعادل ٢٤ مليون دولار، موضحا أن الجامعة تذهب للمدارس والمحافظات لكي تشجع الطلاب على التقديم للمنح طالما كانوا متفوقين دراسيا.

 

