الإسكان تصدر قرارا جديدا بشأن العدادات الكودية المؤقتة للمياه والصرف الصحي بالعقارات المخالفة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 141 تابع (أ)، الصادر في 29 يونيو 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 584 لسنة 2025، بشأن تركيب العدادات الكودية المؤقتة لقيـاس اسـتهلاك مياه الشرب والصرف الصحي المستمد بطريقة غير قانونية لكافة العقارات والمنـشآت.

ونصت المادة الأولى لقرار وزارة الإسكان والمرافق على أن "يعمل بالضوابط الواردة في هذا القرار بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨ لسنة ٢٠٢٤ باستمرار تركيب العدادات الكودية المؤقتة، بحيث يتم اتخـاذ كافـة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقيـاس اسـتهلاك مياه الشرب والصرف الصحي المستمد بطريقة غير قانونية لكافة العقارات والمنـشآت، دون استثناء ولا يترتب على تركيب العداد الكودي المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندًا لتقنين الأوضاع"

ويكون تركيب العداد الكودي بشكل مؤقت، وذلك لأقرب الأجلين، إما تقنين وضـع العقار أو المنشأة طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البنـاء وتقنـين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، أو تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القـضائل، بشأن إزالة العقار أو المنشأة الموصل لها خدمات مياه الـشرب والـصرف الـصحي بوسيلة غير قانونية.





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