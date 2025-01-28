الثلاثاء 28 يناير 2025
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التعليم العالي تُلغي لجان القطاعات النوعية للمعاهد وتستبدلها بالتخطيطية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 22 (تابع)، الصادر في 28 يناير 2025، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 85 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها، الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 1088 لسنة 1987.

ونص قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يستبدل بنص المادتين (11،12) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها، الصادرة بقرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1088 لسنة 1987.

مادة (11): تُلغى لجان القطاعات النوعية للمعاهد التابعة لوزارة التعلـيم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها والمشكلة بالمجلس الأعلى لشئون المعاهد، ويحل محلها اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعى بالمجلس الأعلى للجامعات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.


مادة (12): تختص اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم ال جامعى بالمجلس الأعلـى للجامعـات بالنظر فى.. الخطط المقترحة، وتحديد الأقسام العلميةوالشعب الدراسية في المعاهد، وإبداء ارأي بسأن اللوائح الداخلية، وفي اقتراحات إنشاء المعاهد الجديدة.

 

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