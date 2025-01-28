التعليم العالي تُلغي لجان القطاعات النوعية للمعاهد وتستبدلها بالتخطيطية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 22 (تابع)، الصادر في 28 يناير 2025، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 85 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها، الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 1088 لسنة 1987.

ونص قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يستبدل بنص المادتين (11،12) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها، الصادرة بقرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1088 لسنة 1987.

مادة (11): تُلغى لجان القطاعات النوعية للمعاهد التابعة لوزارة التعلـيم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها والمشكلة بالمجلس الأعلى لشئون المعاهد، ويحل محلها اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعى بالمجلس الأعلى للجامعات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.



مادة (12): تختص اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم ال جامعى بالمجلس الأعلـى للجامعـات بالنظر فى.. الخطط المقترحة، وتحديد الأقسام العلميةوالشعب الدراسية في المعاهد، وإبداء ارأي بسأن اللوائح الداخلية، وفي اقتراحات إنشاء المعاهد الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.