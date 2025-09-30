بعد عام من عبادته، ترامب يتحول إلى شيطان يموت في نهاية مهرجان هندوسي (فيديو)

دونالد ترامب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف التحول الذي أصبح عليه الهندوس، الذي تحولوا من عبادة ترامب، وعمل طقوس خاصة بهم لعبادة ترامب بعد فشل محاولة اغتياله، أثناء ترشحه لرئاسة أمريكا في يوليو 2024، ليتحولوا عنه معتبرينه الشيطان، وصنعوا تماثيل تشير إلى ذلك.

الهندوس يحولون ترامب إلى شيطان

ويظهر الفيديو المثير للجدل، قيام بعض الهندوس بنحت تمثال لترامب على شكل الشيطان، وذلك استعدادًا لمهرجان دورجا بوجا، والذي يموت في نهايته تمثال الشيطان، والذي يمثله "ترامب"، لينتصر فيه الخير على الشر.

ترامب يتحول إلى شيطان في مهرجان هندي، فيتو

وأكد عدد من الهندوس أنهم قاموا بصنع تمثال للرئيس الأمريكي ترامب، يمثل الشيطان شخصيًا، حيث يموت ترامب في نهاية المهرجان، لينتصر الخير على الشر بحسب معتقداتهم، وذلك بسبب توتر العلاقات بين الهند والولايات المتحدة.



مقطع تحول الهندوس من عبادة ترامب إلى نحت تمثال له يمثل الشيطان في أكبر مهرجانات الهند، أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن إندهاشهم لحالة التحول لدي الهندوس من عبادة ترامب لاعتباره الشيطان، الذي يجب أن يموت في نهاية مهرجان دورجا بوجا لينتصر الخير على الشر.

طائفة هندوسية تبدأ في عبادة ترامب

وعلق النشطاء قائلين: "في يوليو 2024، طائفة هندوسية بدأت بعبادة دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله، وذلك بعمل طقوس لطرد الأرواح الشريرة عنه وطقوس أخرى لحمايته من كيد الأعداء، وثم صلوا من أجل شفاءه ودعوا له بطول العمر ويخططون لبناء ثمثال جديد له، لكنهم إنقلبوا عليه بعد عام واعتبروه الشيطان الذي يجب أن يموت لينتصر الخير على الشر".



وقال آخرون: "من عبادة التماثيل إلى نحتها في صورة “شيطان” ينكسر في طقوسهم…! السياسة حين تدخل معتقدات الشعوب تكشف هشاشة العلاقات بين الدول. الدروس كثيرة: التحالفات لا تُبنى على العاطفة، بل على المصالح والاستقرار. يُذكر أنهم كانوا يعبدون ترامب عندما كانت العلاقات جيدة بين البلدين".

الجدير بالذكر أن الهنود يستعدون لبدء الاحتفال بمهرجان دورجا بوجا فى الـ19 أكتوبر، ويعتبروه أنه حدث دينى يمثل انتصار قوى الخير على الشر، حيث يقوم الهنود بتجهيز تمثال الإلهة الهندوسية دورجا، ونقله إلى مكان العبادة لإقامة مراسم الحفل.

ويقوم الهندوس بنقل تمثال دورجا إلى مكان العبادة لديهم، ويمثل تماثيل دورجا الإلهة الهندوسية بعد التجديد، استعدادات لهذا الحدث.

مهرجان ديني هندي ينتصر فيه الخير على الشر

ويُعد مهرجان دورجا بوجا هو أحد المهرجانات التي تُحتفل به الهند، وفي هذا اليوم يُقيم الناس أنشطة دينية وروحية متنوعة، لإرضاء الإلهة دورجا، ويُحتفل بهذا المهرجان بشكل أساسي في مناطق مختلفة من غرب البنغال، وكولكاتا، وبيهار، وتريبورا، وآسام، وأوديشا، ويُقام المهرجان في شارديا نافراتري.

الهند…



طائفة هندوسية تبدأ بعبادة دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله وذلك بعمل طقوس لطرد الأرواح الشريرة عنه وطقوس أخرى لحمايته من كيد الأعداء وثم صلوا من أجل شفاءه ودعوا له بطول العمر ويخططون لبناء صنم جديد له.pic.twitter.com/BWCVARZyIa — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 16, 2024



ولمهرجان دورجا بوجا أهمية دينية لدى سكان البنغال، ويُعدّ هذا المهرجان من المهرجانات الدينية في الهند، يحضر فيه الهندوس تمثال دورجا، بإحضار تماثيله إلى منازلهم، ويُقام هذا الحدث غالبًا باحتفالات صاخبة في غرب البنغال، وكولكاتا، وآسام، وأوديشا، وبيهار، وتريبورا، ويستمر المهرجان عشرة أيام تكتظ الشوارع بالسكان لمشاهدة هذه الباندالات والتماثيل التي يحملونها.



ووفقًا للأساطير الهندوسية، خلال أيام نافراتري، خاضت المحاربة دورجا معركة مع الشياطين، وفي يوم دورجا بوجا، هزمت الشيطان ماهيشاسورا. حاول ماهيشاسورا السيطرة على دار الإله بعد أن نال صفة عدم تمكن أحد من قتله. كان ذلك الشيطان أقوى من أن تتغلب عليه هذه الآلهة، واجتمعوا مع آلهة أخرى للخروج من هذا الوضع، منتجين "شاكتي" بقوتهم المشتركة. أُطلق على الشاكتي اسم دورجا. بمجرد أن رأت ماهيشاسورا الإلهة وأرادت الزواج منها، بدأت المعركة. قاتلت الإلهة دورغا خمسة أيام طويلة حتى هزمت الشيطان ماهيشاسورا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.