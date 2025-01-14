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هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

طقوس هندوسية، فيتو
طقوس هندوسية، فيتو

 قام زهاد ومصلون هندوس، اليوم الثلاثاء، بالغطس عراة في المياه المتجمدة الواقعة عند ملتقى الأنهار المقدسة في شمال الهند.

 

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة 

وحمل رجال الدين الملطخون بالرماد، رماحا وسيوفا وطبولا صغيرة، وساروا عند شروق الشمس نحو ملتقى الأنهار الثلاثة: الجانج، ويامونا ونهر ساراسواتي الأسطوري، في مدينة براياجراج الواقعة شمالي البلاد، في أول يوم استحمام رئيسي ضمن فعاليات مهرجان "ماها كومبه"، الذي يعد أكبر تجمع ديني في العالم.

وانطلق مهرجان "ماها كومبه"، الذي يقام كل 12 عاما، أمس الاثنين، حيث يقوم أكثر من 15 مليون مصل بالاستحمام في الأنهار المقدسة، بحسب المسؤولين.

ومن المتوقع أن يجذب المهرجان، على مدار الأسابيع الستة المقبلة، أكثر من 400 مليون شخص، حيث سيشارك العديد منهم في طقوس هندية  مطولة.

 

ويعتقد الهندوس أن الاستحمام عند التقاء الأنهار المقدسة يطهرهم من الخطايا ويحررهم من دورة الولادة الجديدة.

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المياه المتجمدة الغطس شمال الهند هندوس الهند

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