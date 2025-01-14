هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

قام زهاد ومصلون هندوس، اليوم الثلاثاء، بالغطس عراة في المياه المتجمدة الواقعة عند ملتقى الأنهار المقدسة في شمال الهند.

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة

وحمل رجال الدين الملطخون بالرماد، رماحا وسيوفا وطبولا صغيرة، وساروا عند شروق الشمس نحو ملتقى الأنهار الثلاثة: الجانج، ويامونا ونهر ساراسواتي الأسطوري، في مدينة براياجراج الواقعة شمالي البلاد، في أول يوم استحمام رئيسي ضمن فعاليات مهرجان "ماها كومبه"، الذي يعد أكبر تجمع ديني في العالم.

The #MahaKumbh2025 in #Prayagraj has kicked off with unprecedented security measures as 45 crore devotees are expected to take a holy dip. A seven-ring security system, #AI-powered surveillance, underwater drones, and #NSG commandos ensure safety. https://t.co/ISLjwot6qq pic.twitter.com/DTNxxUhquw — Hindustan Times (@htTweets) January 13, 2025

وانطلق مهرجان "ماها كومبه"، الذي يقام كل 12 عاما، أمس الاثنين، حيث يقوم أكثر من 15 مليون مصل بالاستحمام في الأنهار المقدسة، بحسب المسؤولين.

ومن المتوقع أن يجذب المهرجان، على مدار الأسابيع الستة المقبلة، أكثر من 400 مليون شخص، حيث سيشارك العديد منهم في طقوس هندية مطولة.

ويعتقد الهندوس أن الاستحمام عند التقاء الأنهار المقدسة يطهرهم من الخطايا ويحررهم من دورة الولادة الجديدة.

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