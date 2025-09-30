الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
المجلس الأوروبي عن خطة ترامب في غزة: الوضع لا يحتمل ويجب وقف الأعمال العدائية فورا

حض رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة لإعطاء السلام فرصة حقيقية" بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب في غزة.

وقال كوستا في منشور على منصة إكس "أرحّب بخطة الرئيس (ترامب) لإنهاء الحرب في غزة "، واصفًا الرد "الإيجابي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المشجِّع".

وتابع "الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، ويجب الإفراج عن كل الرهائن على الفور".
 

