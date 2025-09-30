المجلس الأوروبي عن خطة ترامب في غزة: الوضع لا يحتمل ويجب وقف الأعمال العدائية فورا

حض رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة لإعطاء السلام فرصة حقيقية" بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب في غزة.

وقال كوستا في منشور على منصة إكس "أرحّب بخطة الرئيس (ترامب) لإنهاء الحرب في غزة "، واصفًا الرد "الإيجابي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المشجِّع".

وتابع "الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، ويجب الإفراج عن كل الرهائن على الفور".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.