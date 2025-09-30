سموتريتش ينتقد خطة ترامب للسلام: أطفالنا سيُجبرون على القتال بغزة مرة أخرى

انتقد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش "خطة السلام" المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم الترحيب العربي والدولي بها.

ووصف سموتريتش الخطة في منشور على إكس، بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال عن كل دروس هجوم السابع من أكتوبر"، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع وسيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".

ولفت إلى أن مناقشات موسعة ستجرى لاحقًا حول الخطة.

بينما قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خطة السلام في غزة

وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيبقى في الجزء الأكبر من غزة".

