إدانة مساعد عضو البرلمان الأوروبي الألماني بالتجسس لصالح الصين

حكمت محكمة ألمانية، الثلاثاء، على مساعد نائب أوروبي سابق من اليمين المتطرف بالسجن قرابة خمس سنوات بتهمة التجسس لصالح الصين.

عميل لجهاز استخبارات صيني

وعمل جيان قوه مع ماكسيميليان كراه، الذي كان عضوًا بارزًا في البرلمان الأوروبي عن حزب البديل من أجل ألمانيا من عام 2019 إلى عام 2024، حتى ألقت الشرطة الألمانية القبض على المساعد في أبريل من العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية مختلفة أن محكمة في دريسدن حكمت على قوه بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر بتهمة العمل كعميل لجهاز استخبارات صيني.

وزعم ممثلو الادعاء أن قوه كان يعمل سرا لدى وكالة تجسس صينية ونقل معلومات عن المفاوضات والقرارات في البرلمان الأوروبي، وجمع معلومات شخصية عن قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا وتجسس على شخصيات المعارضة الصينية والمعارضين.

مواطن صيني حددته السلطات باسم ياكي إكس

كما اتهموه أيضًا بأنه كان يتعامل مع جاسوس ثانٍ، وهو مواطن صيني حددته السلطات باسم ياكي إكس، والذي لم يعمل لصالح كراه، وطلب الادعاء العام الحكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف.

وقد ظل كراه، الذي لم يعد عضوا في البرلمان الأوروبي. ويعمل كمشرع في البوندستاغ الألماني، لفترة طويلة يصر على جهله بالاتهامات الموجهة ضد قوه، وشهد في المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر أنه استأجر قوه لمهاراته اللغوية وخبرته.

استجوبه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)

لكن كراه نفسه خضع للتحقيق بتهمة تلقي رشاوى من الصين وروسيا، واستجوبه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في هذا الشأن، وداهمت الشرطة الألمانية مكاتبه هذا الشهر، وألغى البرلمان الألماني حصانته.



