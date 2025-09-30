العربية لحقوق الإنسان مع ممثلي الخارجية الهولندية: نترقب انضمام بلادكم للدول المعترفة بالدولة الفلسطينية

عقد وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان اجتماعًا مع ممثلي وزارة الخارجية الهولندية في مقر الوزارة بالعاصمة لاهاي، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلًا عن ملفات النزاعات والأزمات وبواعث القلق الرئيسية في المنطقة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوفد على حجم الفظائع التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني حاليًا ومستقبلًا، مشددًا على أهمية تفعيل الدور الهولندي في مسارات فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مؤثرة على الاحتلال، ودفع العمل الأوروبي نحو تجميد اتفاقية الشراكة وفقًا لنص المادة الثانية منها، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأوضح أن هذه التدابير من شأنها وقف إراقة الدماء والحد من التداعيات المروعة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.



كما دعا رئيس الوفد هولندا إلى الانضمام إلى الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن خطوة كهذه تمثل وسيلة ضرورية للحفاظ على مبدأ حل الدولتين في مواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تسعى إلى تقويض هذا الحل ونسف أسسه الجغرافية والديموغرافية. وذكّر بأن إعلان الدولة الفلسطينية عام 1988 تضمن اعترافًا بإسرائيل مع الاكتفاء بنسبة لا تتجاوز 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وهي مساحة تقل عن نصف ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947.

وتناول الاجتماع أيضًا الدور الهولندي في التفاعل مع أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، خاصة في مناطق النزاعات المسلحة، إلى جانب مناقشة ملفات اللجوء والهجرة والمشروعات التي تنفذها المنظمة في هذا الإطار، إضافة إلى المعونة الفنية التي تقدمها المنظمة لبعض الدول الأوروبية والغربية لتقييم طلبات اللجوء المقدمة من مواطني الدول العربية.

واستعرض اللقاء أنشطة فرع المنظمة في شمال أوروبا انطلاقًا من مقره الرئيسي في هولندا، والفرص التي يوفرها لتعزيز التعاون. كما أعرب رئيس المنظمة عن تقديره للدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الهولندية للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع المدني الفلسطيني، بما في ذلك المنظمات الحقوقية الفلسطينية، وقدم نبذة عن التعاون القائم بين المنظمة ومكتب المدعي العام للمحكمة منذ فبراير 2024.

واتفق الجانبان على تبادل الزيارات في يناير المقبل، لمواصلة بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في الاجتماع كل من: علاء شلبي رئيس المنظمة، ومحمد راضي المدير التنفيذي، ويسري الكاشف رئيس فرع المنظمة في شمال أوروبا، وعمر المسالمة أمين عام الفرع، فيما استقبل الوفد من الجانب الهولندي مارلين منستر رئيسة فريق مسار السلام في الشرق الأوسط بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من ممثلي القسم وإدارة حقوق الإنسان في الوزارة.

