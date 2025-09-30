السيسي يدعو الدول غير المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في قطاع غزة، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، لما لها من أثر بالغ في دعم مسار حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

استقبل الرئيس السيسي، اليوم، بارك بوم كي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير الكوري في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث الكوري سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس الكوري “لي جاي ميونج” بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعرب بموجبها عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لكوريا من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، والتطلع للقاء الرئيس في أقرب فرصة ممكنة.

