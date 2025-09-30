الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
دورات تدريبية للأطباء والصيادلة والتمريض بالشرقية

دورات تدريبية للأطباء
دورات تدريبية للأطباء والصيادلة والتمريض

 أكد الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، أن إدارة التدريب بالمديرية قامت بتنظيم 3 دورات تدريبية للأطباء والصيادلة والتمريض بعموم مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

صحة الشرقية تشارك في اليوم العلمي للرضاعة الطبيعية بمستشفى القنايات

الدكتور عبدالمنعم الشامى 

 وأشار إلى أن التدريب شمل في الدورة الأولى أساسيات السونار لأطباء الباطنة والأشعة وذلك بقاعة التدريب بمستشفى حميات الزقازيق، حاضر فيها الدكتور عبدالمنعم الشامي أستاذ مساعد الكبد والجهاز الهضمي والمناظير.

 

الدورتان الأخيرتان 

 والدورة الثانية كانت عن أسرار الكبد والجهاز الهضمي والمناظير لأطباء الباطنة والجهاز الهضمي والحميات، بقاعة التدريب بمستشفى حميات الزقازيق، وحاضر فيها الدكتور وليد الأحمدي أستاذ أمراض الكبد والمناظير جامعة الزقازيق، والدورة الثالثة جاءت حول المعلوماتية الدوائية لصيادلة الكلينكال والتمريض، وذلك بمركز المعلوماتية الدوائية بمستشفى الزقازيق العام.

صحة الشرقية: زيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بمستشفى فاقوس المركزي

المهندس حازم الأشموني 

 بدوره أكد المهندس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية تدريب الأطباء والصيادلة والتمريض لتعزيز قدرات الكوادر الطبية على التشخيص المبكر، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مما يسهم في تحسين معدلات الشفاء وضمان توحيد الرسالة العلمية من خلال محتوى تدريبي معتمد.

