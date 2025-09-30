بعد ارتفاع مستوى الفيضان، الري السودانية تدعو لحماية الأرواح والممتلكات

دعت وزارة الري والموارد المائية السودانية المواطنين على ضفاف النيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، وذلك بعد بلوغ عدد من المحطات والولايات والأنهار مستوى الفيضان.

ارتفاع مناسيب النيل خلال الأسبوع الحالي

فقد أكدت الوزارة عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" الثلاثاء، استمرار ارتفاع مناسيب النيل خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت إلى انخفاض إيراد النيل الأزرق إلى 699 مليون متر مكعب يوميًا، وتخفيض تصريف سد الروصيرص إلى 613 مليون متر مكعب.

كما أفادت بأن تصريف سد سنار 688 مليون متر مكعب في اليوم، وتصريف جبل الأولياء تجاوز 130، وتصريف سد خشم القربة تجاوز 120 مليون متر مكعب في اليوم وتصريف سد مروي تجاوز 730.

محطات وولايات وأنهارا بلغت منسوب الفيضان

وكشفت عن أن هناك محطات وولايات وأنهارا بلغت منسوب الفيضان، وهي محطات ود العيس (سنجة) والخرطوم، ومدني، وشندي وعطبرة، وبربر وجبل أولياء، إضافة إلى ولايات النيل الأزرق وسنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، وأنهار النيل الأزرق (الديم-الخرطوم) والنيل الأبيض (الجبلين-الخرطوم) والنيل (الخرطوم - دنقلا).

وكانت مياه فيضان النيل وصلت إلى عدد من الأحياء الطرفية على ضفاف النهر في ولايتي النيل الأبيض والخرطوم، وذلك وفقًا لصحيفة "الراكوبة" السودانية.

بدورها، أعلنت غرفة طوارئ محلية في جبل أولياء، أن مناطق ضفاف النيل الأبيض بمحلية جبل أولياء، تواجه خطرا حقيقيا بسبب ارتفاع منسوب المياه، والتي اجتاحت جميع الحواجز على ضفاف النيل في عدة مناطق منها "العسال – طيبة الحسناب – الشقيلاب – الكلاكلات" وغمرتها مياه النيل المتزايدة، لتشق طريقها للأحياء السكنية ولمنازل المواطنين التي باتت معرضة لخطر السقوط على ساكنيها.

ارتفاع منسوب المياه

وقالت الغرفة في بيان الاثنين، إنهم بدأوا العمل بإمكانيات محدودة لتفادي الفيضانات، وللحد من اكتساح مياه النيل للأحياء السكنية بقدر المستطاع، لكن ارتفاع منسوب المياه في تزايد متضطرد حيث باتت كثير من المناطق الآن مهددة بالغرق التام.

كما ناشدت الغرفة تقديم يد العون لحماية ومساندة جميع مواطني ضفاف النيل الأبيض، كذلك منظمات الإغاثة المحلية والدولية إلى تقديم المساعدة وتوفير خيم لإيواء المتضررين حال حدوث فيضانات مدمرة، وأيضا كافة أنواع المساعدات الطبية.

