لابيد: نتنياهو يقول نعم أمام الكاميرات في واشنطن ويعترض عند العودة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن مقترح ترامب غير مثالي ولكنه أفضل الخيارات المطروحة.

وأضاف لابيد: نتنياهو يقول نعم عندما يكون أمام الكاميرات في واشنطن ثم يعترض ولكن حين يعود ويجب ألا يحدث هذا الآن.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، قال إنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خطة السلام في غزة 

 وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيبقى في الجزء الأكبر من غزة".

كما انتقد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها ترامب وأيدها نتنياهو.

هجوم السابع من أكتوبر

 وفي منشور على إكس، وصف سموتريتش الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال... عن كل دروس هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع.. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".

