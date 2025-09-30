الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
سؤال برلماني لوزير الإٍسكان عن مصير مليار دولار تحويلات مشروع بيت الوطن

مشكلة الحاجزين في
مشكلة الحاجزين في مشروع بيت الوطن، فيتو

وجّه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًّا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مصير أموال المصريين بالخارج التي حولوها للتقديم في مشروع بيت الوطن.

مشكلات الحاجزين في مشروع بيت الوطن

وأوضح عضو مجلس النواب أن آلاف المصريين بالخارج حوّلوا مدخراتهم بالدولار لصالح المشروع، بما يتجاوز مليار دولار، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على الأراضي التي تقدموا من أجلها.

 

لم يتم طرح أراض كافية ضمن مشروع بيت الوطن

وقال النائب: بجانب مصير أموال المصريين بالخارج المجهول، لماذا لم يتم طرح أراضٍ كافية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد رغم أنها المطلب الأساسي لنحو 4 آلاف مغترب؟.

وتسائل: ما سبب الاكتفاء بإعادة طرح أراضٍ سبق رفضها أكثر من مرة، بدلًا من فتح مربعات جديدة تتناسب مع طبيعة المشروع وأهدافه؟.

إعلان وزارة الإسكان الحجز الإلكتروني لمشروع بيت الوطن

وقال عضو مجلس النواب: كيف تعلن وزارة الإسكان عن 3500 حجز مبدئي بينما النظام الإلكتروني يسمح لمستخدم واحد بحجز أكثر من قطعة، وهو ما يجعل الرقم غير معبّر عن الطلب الحقيقي؟.

كما تساءل: ولماذا اقتصرت الإضافات الجديدة على أعداد محدودة جدًا (٤ قطع في دمياط، ٢٥ في مدينة ١٥ مايو، ٢٨ في مدينة الشروق) رغم ضخامة حجم الطلب؟

وأكد النائب أن الحكومة مطالَبة بتوضيح الصورة للرأي العام، وتقديم رد رسمي وشفاف حول مصير أموال المصريين بالخارج وحل أزمات مشروع "بيت الوطن". 
 

