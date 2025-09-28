الأحد 28 سبتمبر 2025
خطوات استرداد مقدمات مشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج

وزارة الإسكان والمرافق،
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرصها على تلبية رغبات المصريين بالخارج المتقدمين لمشروع “بيت الوطن” فى الحصول على قطع أراض فى أماكن مميزة واستكمال خطط الطرح خلال مراحل المشروع.

 ومن يرغب فى استرداد مقدماتهم المالية، يتعين عليهم إرسال طلب الاسترداد عبر البريد الإلكتروني المخصص، والموضح من خلال الموقع الرسمي للمشروع، www.nuca.gov.eg.
كما جددت وزارة الإسكان التزامها بالتواصل الفعال مع المصريين في الخارج، من خلال فرق عمل متخصصة للرد على الاستفسارات والتعامل مع أي مشكلات، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانا عاجلا بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن للمصريين بالخارج. 

وقالت إنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن طلب طرح أراضٍ إضافية لاستيعاب الحوالات الكبيرة المتأخرة فى مشروع بيت الوطن والتي بلغت نحو (3000) تحويل، تؤكد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ما يلى:


-  أن المرحلة العاشرة  والتكميلية من مشروع "بيت الوطن" تضمنت طرح ما يقارب 18 ألف قطعة أرض سكنية، سواء في الطرح الأساسي أو التكميلـي، وهو ما يُعد أكبر طرح للأراضي للمصريين فى الخارج منذ انطلاق المشروع في مختلف مراحله، حيث بلغ إجمالي عدد الأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان منذ اطلاق مشروع بيت الوطن فى عام 2012 حوالى 25 ألف قطعة خلال 9 مراحل أساسية وتكميلية.


- تم بالفعل طرح المرحلة العاشرة الأساسية (أراضٍ) متضمنة حوالي (3000) قطعة أرض سكنية، ونظرًا للإقبال الكبير، حيث بلغ عدد التحويلات خلال فترة الطرح نحو (15 ألف تحويل) تم تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن ما يقارب (15 ألف) قطعة أرض موزعة على عدد من المدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – دمياط – الشروق – المنصورة الجديدة – 15 مايو – سفنكس الجديدة – بدر – 6 أكتوبر – العبور الجديدة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – أكتوبر الجديدة – العلمين الجديدة – حدائق العاصمة – العاشر من رمضان – بني سويف – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – قنا الجديدة)، وتم حجز 13 ألف قطعة أرض ضمن المرحلة الأساسية. 


- واستمرارًا لحرص الوزارة على استيعاب أكبر عدد من الحوالات المتبقية، فقد تم تدشين مرحلة تكميلية عبر الموقع الإلكتروني، تضمنت طرح نحو (4700) قطعة إضافية بمناطق وأحياء مميزة في مدن (أكتوبر  – دمياط الجديدة – 15 مايو – العبور - الشروق - بدر – سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة –  العلمين – بني سويف الجديدة – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب – قنا – ناصر الجديدة)، وبلغ عدد المتقدمين للحجز المبدئى حوالى 3500 متقدم خلال إسبوع من فتح باب التقديم، مما يعكس حجم الاقبال من المواطنين على المشروع نظرًا للمواقع المميزة لقطع الأراضى المطروحة.


وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرصها على تلبية رغبات المواطنين من خلال قطع أراض فى أماكن مميزة واستكمال خطط الطرح خلال مراحل المشروع.

 

