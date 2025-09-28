الإسكان تكشف تفاصيل الطرح العاشر لـ"بيت الوطن"

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الطرح العاشر من مشروع بيت الوطن" تضمن إتاحة 18 ألف قطعة أرض، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد من أبرز مشروعات الوزارة منذ إطلاقه عام 2012.

تخصيص 13 ألف قطعة حتى الآن

أوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة عبر قناة القاهرة والناس، أن الوزارة خصصت نحو 13 ألف قطعة أرض حتى اليوم، بينما لم يتمكن نحو 3 آلاف حاجز من الحصول على أراضٍ في المدن التي تقدموا لها، ما استدعى فتح حجز تكميلي لتلبية احتياجاتهم.

إقبال واسع على أكتوبر الجديدة

وأشار إلى أن بعض المدن، وعلى رأسها أكتوبر الجديدة وأكتوبر، شهدت إقبالًا كبيرًا، وهو ما دفع الوزارة لطرح مزيد من القطع فيها لاستيعاب الطلب المتزايد.

تأجيل الطرح الحادي عشر

وأضاف خطاب أن الطرح التكميلي جاء بتوجيه من وزير الإسكان، حيث تقرر تأجيل الطرح الحادي عشر حتى يتم استيعاب جميع المتقدمين في الطرح العاشر، بما يضمن تلبية الرغبات وعدم تجاهل أي متقدم.

خطط جديدة في العلمين

وختم المتحدث باسم الوزارة بالتأكيد على أن العمل مستمر لتوفير الخدمات والفرص السكنية، كاشفًا عن خطط لطرح جديد في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، يتضمن عددًا من قطع الأراضي لتلبية الطلب المتزايد.

