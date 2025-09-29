بعد أزمة بيت الوطن، وزير الإسكان يعلن عن طرح جديد للمصريين بالخارج (فيديو)

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أزمة مشروع " بيت الوطن "، بشأن طرح أراضٍ للمواطنين المصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المصريين بالخارج يحظون باهتمام كبير من قبل وزارة الإسكان، كما أن الوزارة سوف تطرح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وحدات سكنية تستهدف كل شرائح المصريين بالخارج، ضمن مبادرة "بيت الوطن".

وتابع: مبادرة "بيت الوطن" من أبرز المبادرات التي تبنتها الوزارة منذ عام 2012، كما أن الطرح العاشرة في "بيت الوطن" تم خلاله طرح نحو 3000 قطعة، وتقدم لها 15 ألف مواطن مصري بالخارج.

وأشار إلى أنه تم تلبية كل احتياجات من تقدموا لمبادرة "بيت الوطن"، كما تم طرح أراضٍ إضافية لاستيعاب الحوالات الكبيرة المتأخرة في مشروع "بيت الوطن"، كما تم طرح أراضٍ في كل محافظات الجمهورية ضمن مبادرة " بيت الوطن".

وأردف أن مدينة الشروق عليها طلب كبير من المواطنين المصريين بالخارج، كما أنه تم طرح عدد من القطع لتلبية رغبات المصريين، بالإضافة إلى أن الأمر ينطبق على مدينة أكتوبر، ودمياط، والمنصورة، وسفنكس، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، والعاصمة الإدارية.

ونوّه إلى أن هناك حرصًا كبيرًا من قبل الحكومة لتلبية كل احتياجات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى أنه تم إضافة 1000 قطعة أرض في كافة المدن ضمن مبادرة "أرض الوطن" لتلبية احتياجات المصريين.

كما أكد الوزير أن الحكومة لديها حوكمة في تخصيص الأراضي، بأنه لا يجوز للمتقدم الحصول إلا على قطعة أرض واحدة، موضحًا أنه لا يوجد عميل في المرحلة العاشرة حصل على أكثر من قطعة أرض واحدة، ولا توجد أي مجاملة لأي أحد في الحصول على أي أراضٍ، كما تقرر مد فترة التقديم حتى 8 أكتوبر لتلبية حاجة المصريين بالخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.