إعلام أمريكي: اندلاع حريق بسيارة شرطة قرب البيت الأبيض قبل اجتماع نتنياهو

أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق في إحدى سيارات الشرطة خارج محيط البيت الأبيض، وذلك قبل ساعات من الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

استجابة السلطات لحريق سيارة الشرطة أمام البيت الأبيض

قوات الطوارئ وسيارات الإطفاء هرعت إلى المكان وسيطرت على الحريق سريعًا، فيما لم تُسجَّل إصابات بشرية وفق البيانات الأولية.

التحقيقات الأولية لأسباب حادث البيت الأبيض

الشرطة الأمريكية أعلنت فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، مؤكدة أن المؤشرات الأولية لا ترجح وجود دافع أمني خلف الحريق.

الواقعة تأتي في توقيت حساس، إذ يشهد البيت الأبيض استعدادات لاجتماع رفيع بين ترامب ونتنياهو يبحث تطورات الحرب في غزة والتوتر الإقليمي مع نتنياهو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.