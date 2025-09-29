الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام أمريكي: اندلاع حريق بسيارة شرطة قرب البيت الأبيض قبل اجتماع نتنياهو

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق في إحدى سيارات الشرطة خارج محيط البيت الأبيض، وذلك قبل ساعات من الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

استجابة السلطات لحريق سيارة الشرطة أمام البيت الأبيض

قوات الطوارئ وسيارات الإطفاء هرعت إلى المكان وسيطرت على الحريق سريعًا، فيما لم تُسجَّل إصابات بشرية وفق البيانات الأولية.

التحقيقات الأولية لأسباب حادث البيت الأبيض

الشرطة الأمريكية أعلنت فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، مؤكدة أن المؤشرات الأولية لا ترجح وجود دافع أمني خلف الحريق.

الواقعة تأتي في توقيت حساس، إذ يشهد البيت الأبيض استعدادات لاجتماع رفيع بين ترامب ونتنياهو يبحث تطورات الحرب في غزة والتوتر الإقليمي مع نتنياهو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعلام أمريكي البيت الأبيض ترامب نتنياهو الرئيس الأمريكى غزة

مواد متعلقة

إسرائيل تطرح عدة قضايا للتعديل في مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة

بوليتيكيو: ترامب يحاول تضييق الفجوة مع نتنياهو

أكسيوس: ترامب قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض خطة السلام

الأكثر قراءة

تريزيجيه يقود الهجوم، عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

ماذا قال الفريق محمد عباس حلمي بعد فوزه برئاسة حزب حماة الوطن

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بيزيرا والدباغ يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل إقامة "الحضرة" حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل بالسيارة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قبل قمة الأهلي والزمالك، الأزهر يحذر من تطبيقات المراهنات ويصفها بـ القمار المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads