سلطات الاحتلال الإسرائيلى تغلق الحرم الإبراهيمى بالخليل لمدة 3 أيام

الحرم الإبراهيمى،
الحرم الإبراهيمى، فيتو

 أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام المصلين المسلمين، حتى مساء يوم الخميس المقبل، بحجة الأعياد اليهودية.

منع دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمى

 وأفادت مصادر فلسطينية بأن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، بما يشمل أروقته وساحاته وأقسامه، ومنعت دخول المصلين إليه، حيث يستمر الإغلاق الحرم بدءا من اليوم من اليوم ويتواصل لمدة ثلاثة أيام، بحجة الأعياد اليهودية.

من جهتها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخا لحرية العبادة، واستهدافًا ممنهجًا للحرم الإبراهيمي.

منع رفع الأذان بشكل متكرر فى الحرم الإبراهيمى

 كما حذرت من خطورة الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة بحق الحرم، والتي تتنوع بين منع رفع الأذان بشكل متكرر، والتضييق على دخول المصلين عبر البوابات الإلكترونية وعمليات التفتيش، إضافة إلى عرقلة عمل طواقم الحرم ومنعهم من أداء مهامهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة "اليونسكو" بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تهدد الطابع الديني الإسلامي الخالص للحرم الإبراهيمي الشريف.

