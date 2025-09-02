الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا وصلوات تلمودية بحماية شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى،فيتو
المسجد الأقصى،فيتو

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال.

ضحايا العدوان الإسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، أمس، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 88 شهيدا و421 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية. 

وفي الوقت ذاته قالت وزارة الصحة في غزة: ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 63,459 شهيدا و160,256 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. 

الاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل

ومن جانبه، قال الاتحاد الأوروبي السبت: “إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ”. 

وأضاف الاتحاد الأوروبي: “إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية”.

