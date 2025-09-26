انفصال شيماء سيف وزواج رانيا يوسف، أبرز مفاجآت حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

تصدرت الفنانة شيماء سيف مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار أنباء على نطاق واسع على السوشيال ميديا، تزعم انفصال شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر بعد عودتهما منذ 6 أشهر، الأمر الذي أثار تسأولات الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر.

شيماء سيف وزوجها

برغم أن هناك مصادر أكدت انفصال الثنائي شيماء سيف ومحمد كارتر بحسب برنامج "ET بالعربي"، إلا أن الطرفين لم يعلقا حتى الآن بشكل رسمي على الأمر.

والغريب في الأمر هو ظهور شيماء سيف، أمس الخميس، في حفل زفاف نجل بيومي فؤاد برفقة عدد من الفنانات على طاولة واحدة، رغم وجود محمد كارتر أيضًا في نفس الحفل، إلا أنها لم تكن برفقته ولم تتبادل التحية معه، بل ظلت بعيدة عنه طوال الحفل.

ومما أثار أيضا الكثير من التساؤلات هو قيام شيماء بحذف صورها مع زوجها محمد كارتر وأيضًا إلغاء متابعته عبر "إنستجرام"، ما فتح الباب للتكهنات حول انفصالهما.

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال

ومن ضمن مفاجآت حفل زفاف نجل بيومي فؤاد هو إعلان رانيا يوسف زواجها من المخرج أحمد جمال.

تُعتبر رانيا يوسف واحدة من أبرز الفنانات المثيرات للجدل، سواء على الصعيد الفني أو الشخصي، حيث تثير ضجة بتصريحاتها الجريئة ومظهرها اللافت في الفعاليات الفنية، فضلًا عن تصريحاتها المثيرة في اللقاءات التلفزيونية.



في هذا السياق، أكدت “رانيا” في تصريحات لـبرنامج ET بالعربي، على زواجها، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول الثنائي إلى الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما، قبل أن تتوقف رانيا يوسف لالتقاط الصور مع محبيها وسط ترحيب الحضور.

تزوجت رانيا يوسف للمرة الأولى من المنتج محمد مختار واستمر زواجهما من 2000 إلى 2011 وأنجبت منه ابنتيها نانسي وياسمين، وأكدت في تصريحات لها أنه لا ينفق علي ابنتيهما.

زيجات رانيا يوسف

أما الزيجة الثانية فتزوجت رانيا يوسف من رجل الأعمال كريم الشبراوي عام 2012، ولم يستمر الزواج إلا عدة أشهر قليلة.

كما تزوجت أيضا رانيا يوسف من رجل الأعمال طارق عزب، واستمر زواجهما من 2013 إلى 2018 ثم انفصلا واستمرت علاقة الصداقة والود بينهما.

