خدوا استعداداتكم، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، بدأت في الرابعة فجرًا وتنتهي الثامنة صباحًا.

طقس الغد، اضطراب ملاحة البحر الأحمر وخليج السويس على هذه المناطق

طقس اليوم الجمعة، أجواء خريفية وأمطار متوسطة بهذه المناطق

 

كما حذرت هيئة الأرصاد من بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

وأشارت أيضًا إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحركة الملاحة البحرية أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 30 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.


وطالبت الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

 

حالة الطقس اليوم 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  ليلًا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

