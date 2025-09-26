الجمعة 26 سبتمبر 2025
أخبار مصر

طقس اليوم الجمعة، أجواء خريفية وأمطار متوسطة بهذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى، وذلك على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية قد تكون متوسطة على السلوم ومطروح والعلمين، وذلك أيضا على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الأسبوع المقبل

حار رطب نهارا، الأرصاد الجوية تعلن طقس الأربعاء

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35
درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24

