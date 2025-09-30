توني بلير: خطة ترامب ذكية وشجاعة لإنهاء الحرب وتقديم إغاثة فورية لغزة

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن القبول بالخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة سيمثل خطوة حاسمة نحو وقف القتال، ويفتح المجال أمام دخول مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع، واصفًا الخطة بـ"الشجاعة والذكية" لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقف حرب غزة

وقال بلير: الموافقة على خطة ترامب ستنهي الحرب وتتيح تقديم إغاثة فورية لغزة، ما يعكس البعد الإنساني للأزمة.

التصريح ينسجم مع الضغوط الدولية المتزايدة لتسريع التوصل إلى اتفاق يضمن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات.

ترامب: سأترأس هيئة دولية إشرافية على غزة بمشاركة الرجل الطيب توني بلير

خطة ترامب، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيتم تأسيس هيئة دولية إشرافية على قطاع غزة باسم مجلس السلام، يا له من اسم جميل، سأترأسه بمشاركة الرجل الطيب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ماكرون: لا خيار أمام حماس سوى الالتزام بخطة ترامب والإفراج عن الأسرى

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لا خيار أمام حماس سوى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والالتزام بخطة الرئيس دونالد ترامب.

إنهاء الحرب في غزة وفق خطة ترامب

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين: بتنا قاب قوسين أو أدنى من حل مشكلة قديمة.

وأضاف ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة.. بحثت مع نتنياهو كيفية إنهاء الحرب في غزة.. أنا أتحدث عن سلام أبدي في الشرق الأوسط.

وتابع ترامب: سأعلن قريبًا مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.. أشكر قادة دول عربية وإسلامية وحلفاء لنا في أوروبا على التجاوب مع مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.