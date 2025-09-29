الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ماكرون: لا خيار أمام حماس سوى الالتزام بخطة ترامب والإفراج عن الأسرى

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لا خيار أمام حماس سوى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والالتزام بخطة الرئيس دونالد ترامب.

إنهاء الحرب في غزة

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الإثنين: بتنا قاب قوسين أو أدنى من حل مشكلة قديمة.

وأضاف ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة.. بحثت مع نتنياهو كيفية إنهاء الحرب في غزة.. أنا أتحدث عن سلام أبدي في الشرق الأوسط.

وتابع ترامب: سأعلن قريبا عن مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.. أشكر قادة دول عربية وإسلامية وحلفاء لنا في أوروبا على التجاوب مع مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

واستكمل ترامب: أشكر نتنياهو لموافقته على خطة السلام في الشرق الأوسط.. قادة المنطقة مذهلون وهم منخرطون بشكل كامل في خطة السلام.. مقترحنا يطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وخلال 72 ساعة.

الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس

واستطرد ترامب: بموجب خطتنا سيعود رفات الشبان الإسرائيليين فورا لأهاليهم.. خطتنا تشمل نزع سلاح حماس بشكل فوري وتدمير بنى حماس العسكرية.

وأكد ترامب: الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس.. للمرة الأولى منذ آلاف السنوات وصلنا إلى هذه المرحلة.

وتابع ترامب: إذا رفضت حماس هذا الاتفاق فإن نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب.. خطتي تدعو لتأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام.. سأترأس شخصيا مجلس السلام في قطاع غزة بمشاركة توني بلير.. مجلس السلام سيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم وحماس لن تكون جزءا منه.

